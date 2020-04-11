SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı - Ekonomi
Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlara yönelik yapılan sosyal yardımlarda artışa gidildiğini belirterek, "Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.

11.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin %61'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek, "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.

"2019'DA SAĞLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA 433 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK"

2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatan Selçuk, "2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

"YARDIMLARIN YAYILMASINDA ARTAN BÜTÇE KAYNAKLARIMIZIN ROLÜ BÜYÜK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz" diye konuştu.

Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür" ifadelerini kullandı.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARINDA %29'LUK ARTIŞA GİDİLDİ

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardım harcamalarını rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da %29'luk artışa gidildi.

Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Haftaya raflarda yerini alacak
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi koronanın pik yaptığı Mart'ta milyarlarca dolar açık verdi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Ekonomi
Dolar ters köşe yaptı! Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Ekonomi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Meral Danış Beştaş
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:18:33. #1.15#
title