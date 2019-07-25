Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından dolar hareketlendi. Yeni güne 5,70 seviyesinden başlayan dolar kuru, Merkez'in faiz kararı öncesi 5,70-5,71 seviyeleri arasında yatay seyrediyordu. Kararın açıklanması ile kısa süreli yükselişe geçen dolar kuru 5,77 seviyesini test etti. Kur, şu sıralar 5,68 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,34'den alıcı buluyor.

EKONOMİSTLERİN İNDİRİM BEKLENTİSİ 250 BAZ PUANDI

A Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puandı. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer almıştı.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.