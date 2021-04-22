Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor

Son dakika! Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan 2 milyar dolarlık vurgundan sonra başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti, şirketin Kadıköy'deki merkezinde arama yapıyor. Öte yandan vurgunu yapıp Arnavutluk'a kaçan şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'den ise haber alınamıyor.

Kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'un Tiran şehrine kaçtı. 400 bin kişiyi mağdur eden Özer hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞANLARIN İFADELERİ ALINIYOR

İncelemelerde bulunmak üzere Thodex'in İstanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri şu sıralar ofiste arama yapıyor. Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI

Thodex borsasının aylık 12 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğu söyleniyor. Bu rakamdan ortaya çıkılarak 2 milyar dolarlık vurgun yapıldığı belirtiliyor. Rakamlara göre bu olay Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak kayıtlara geçecek.