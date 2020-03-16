Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son dakika: Dünya üzerindeki insanların sağlığını tehdit etmekle kalmayıp dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüse karşı IMF, 1 trilyon dolar krediyi hazır ettiklerini açıkladı.

Dünya ekonomisinde büyük krizlere yol açacağı tahmin edilen koronavirüs ve ekonomik etkilerine karşı IMF, (Uluslararası Para Fonu) bir trilyon dolar krediyi aktif hale getirmek için hazır olduklarını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Dünya üzerinde 200 bine yakın insana bulaşan hastalık Türkiye'de de 18 kişide tespit edildi. Virüs sadece sağlık sorunları değil, ekonomik anlamda yaratacağı krizlerle de dünyayı endişelendiriyor.

IMF'NİN 1 TRİLYON DOLARLIK VİRÜS KREDİSİ HAZIR

IMF, koronavirüse karşı mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZİ 0'A İNDİRDİ

Dün akşam da ABD Merkez Bankası, koronavirüs yüzünden derinden sarsılan ekonomiyi canlandırmak için faizi yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Kovid-19'un önemli bir ekonomik zorluk yarattığını vurgulayan ABD Merkez Başkanı Jerome Powell, şu değerlendirmede bulundu: "Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına girmiştir."