Son Dakika! İhtiyaç Kredileri 60 Aya Kadar Yapılandırılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı. Buna göre ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

"60 AYA KADAR YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR"

BDDK'nın internet sitesinde yer alan taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

"Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir."