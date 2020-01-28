Son Dakika: Depremde ilk yıkılan 58 binada oturanların kira yardımları bugün yatırılacak

28.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu deprem bölgesindeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.

"EVLERDEN EŞYASINI ALAMAYANLARA 30 BİN LİRA YARDIM VERİLECEK"

Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek.

"TOPLAM YARDIM 44 MİLYON LİRA OLDU"

Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı. Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz.

"SAĞLIK DURUMU KRİTİK OLAN YOK"

Durumu kritik olan yok. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum. Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz.

"YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk bir uydu kent kuracağız. Bölgede toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bu tür zor durumlarda milletimizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bundan sonra bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ortaya konulan kardeşlik tablosu pek çok millet için örnek teşkil edecek bir tablodur. Spor camiamızın selamlarını getirdik."

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