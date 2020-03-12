Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu karara göre Pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

İbrahim Kalın

4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda Süper Lig'in 32. haftasına kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34. haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş, Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.