Son dakika! İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri belediyenin yönetim kadrolarını oluşturmaya devam ediyor. Bugün yeni bir atama daha yapan İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne Elif Ayşe Artaman'ı getirdi.

18 TEMMUZ'DA İSTİFALAR BAŞLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma 18 Temmuz'da sona erdi. İBB'nin bağlı iştirak firmalarının müdürleri 18 Temmuz'da istifa etmişti.

YÖNETİMLERİN YENİLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

İmamoğlu, 2 Temmuz tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.