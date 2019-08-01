Hükümet, memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak

Hükümet ve memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti. Hükümet, 5.2 milyon memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yılları maaş zamları için teklifini 16 Ağustos'ta açıklayacak. Bugünkü ilk toplantıda toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi planlandı.

BAKAN SELÇUK, SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. Bakan Selçuk, açılış konuşmasında, sendika temsilcilerine hitaben "Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diyerek, "Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Selçuk, "Toplu sözleşme görüşmeleri aktif ve dinamik bir süreç. Bu süreçte tüm tarafların konulara bütüncül bir bakış ve yaklaşımla yaklaşmalarını önemsiyoruz. Yasa gereği toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında sonuçlanmalı. Birazdan çalışma takvimi belirleyeceğiz. Talepler yarından itibaren başlayacak. İkinci masa toplantısına da müzakerelerle devam edeceğiz" diye konuştu.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.