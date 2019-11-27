Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

27.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak" dedi.

2020'nin ilk iki çeyreğinin istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacağını belirten Bakan Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA