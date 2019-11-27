Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
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Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak. 2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak" dedi.

27.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:37
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası ve kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak" dedi.

2020'nin ilk iki çeyreğinin istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacağını belirten Bakan Albayrak, "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Haber Videosu: Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
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