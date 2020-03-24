SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi - Ekonomi
Ekonomi, Güncel

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında muhtasar ve KDV beyanname ve ödemelerinin ertelendiğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü vergi mükellefi vatandaşların da beyanname ve ödemelerinin yasak sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

24.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:55
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Muhtasar ve KDV beyannamelerinin ertelendiğini duyuran Albayrak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vergi mükellefi olan 65 yaş üstü vatandaşların beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelendiğini söyledi.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

1,9 MİLYON KİŞİ MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINA ALINDI

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.

BEYANNAME VE ÖDEMELER ERTELENDİ

Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

Haberin Videosu:

Vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?
Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Marketler açık mı? Marketler saat kaçtı açılıyor? Marketler sat kaçta kapanıyor?
Marketler açık mı? Marketler saat kaçtı açılıyor? Marketler sat kaçta kapanıyor?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Ekonomi
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ender Saraç Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:24:17. #1.15#
title