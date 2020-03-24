Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında muhtasar ve KDV beyanname ve ödemelerinin ertelendiğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 65 yaş üstü vergi mükellefi vatandaşların da beyanname ve ödemelerinin yasak sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Muhtasar ve KDV beyannamelerinin ertelendiğini duyuran Albayrak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vergi mükellefi olan 65 yaş üstü vatandaşların beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelendiğini söyledi.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.

1,9 MİLYON KİŞİ MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINA ALINDI

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.

BEYANNAME VE ÖDEMELER ERTELENDİ

Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."