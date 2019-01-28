Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemeleri 1 Şubat'ta yapılacak" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Vatanımızın bekası, ve güvenliği uğruna vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden." dedi.

58 BİN 593 KİŞİYE 1 ŞUBAT'TA ÖDEME YAPILACAK

BAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk

"BAKANLIK OLARAK TEMEL GÖREVİMİZDİR"

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.