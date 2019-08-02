Son Dakika! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da konut kredisi faizini düşürdü

Kamu bankalarının tamamı kredilerde faiz indirimine gitti. Dün Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut ve tüketici kredilerinde indirim yaptığını açıklamıştı. Bugün ise Halkbank konut kredisi faizini 180 ay vadede yüzde 0,99'a çektiğini duyurdu.

0,99'DAN BAŞLAYACAK



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkanıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları Banka'ya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

ZİRAAT VE VAKIFBANK DA FAİZİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faizini 180 aya kadar yüzde 0,99'a, tüketici kredisi faizini ise maaş müşterilerine yüzde 1,49, diğer müşterilerine ise yüzde 1,59 olarak uygulamaya başlamıştı.