Son Dakika! Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması

Son Dakika! Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması

Son dakika! Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."

YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞLARDI

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et