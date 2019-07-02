Son Dakika! Hak-İş'ten açlık grevi açıklaması
Son dakika! Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe iadeler konusunda açıklama yaptı. Arslan, taleplerin karşılanmaması durumunda Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını söyledi.
Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞLARDI
Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla geçen haftalarda 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı.
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