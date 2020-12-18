Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci

18.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:31
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci

Son dakika haberi... MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor'da Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli Belediyespor'da Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı. Geçen hafta oğlu Yağız'ı kucağına alan Berkay, sevincini Yıldırım Demirören Tesisleri'ndeki antrenmanda arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarına baklava ikram eden Berkay, "Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu mutluluğumu arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Oğlum Yağız'ın bizlere uğur getireceğine inanıyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Öykü Çelik Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da Berkay'ın babalık sevinci | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:34:06. #1.15#
title