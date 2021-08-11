Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Zorlu...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,64 1,77 -7,34 Netaş Telekomünikasyon 18,78 20,24 -7,21 Hektaş 8,03 8,36 -3,95 Deva Holding 25,00 25,94 -3,62 Brisa 22,26 23,08 -3,55 Kordsa Teknik Tekstil 23,66 24,48 -3,35 Çemaş Döküm 1,27 1,31 -3,05 Gübre Fabrikaları 52,55 54,20 -3,04 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,28 1,32 -3,03 İndeks Bilgisayar 6,01 6,19 -2,91 Gözde Girişim 5,51 5,65 -2,48 ASELSAN 15,53 15,90 -2,33 İş Finansal Kiralama 2,96 3,03 -2,31 Ege Gübre 185,50 189,70 -2,21 Türk Telekom 6,67 6,82 -2,20 Konya Çimento 858,00 877,00 -2,17 Global Yatırım Holding 2,33 2,38 -2,10 Ege Endüstri 1.333,00 1.361,50 -2,09 Tüpraş 97,60 99,65 -2,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,78 6,92 -2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi