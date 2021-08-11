Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Zorlu...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Zorlu Enerji1,641,77-7,34
Netaş Telekomünikasyon18,7820,24-7,21
Hektaş8,038,36-3,95
Deva Holding25,0025,94-3,62
Brisa22,2623,08-3,55
Kordsa Teknik Tekstil23,6624,48-3,35
Çemaş Döküm1,271,31-3,05
Gübre Fabrikaları52,5554,20-3,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,281,32-3,03
İndeks Bilgisayar6,016,19-2,91
Gözde Girişim5,515,65-2,48
ASELSAN15,5315,90-2,33
İş Finansal Kiralama2,963,03-2,31
Ege Gübre185,50189,70-2,21
Türk Telekom6,676,82-2,20
Konya Çimento858,00877,00-2,17
Global Yatırım Holding2,332,38-2,10
Ege Endüstri1.333,001.361,50-2,09
Tüpraş97,6099,65-2,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,786,92-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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