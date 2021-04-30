Son dakika haberleri! Erkek Kata Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'de finale yükseldi
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Son dakika haberleri! Erkek Kata Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'de finale yükseldi

Son dakika haberleri! Erkek Kata Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'de finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ilk gününde Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken, kadınlar katada Dilara Bozan, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Karate 1 Premier Lig'de Lizbon etabının ilk gününde Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken, kadınlar katada Dilara Bozan, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Karate 1 Premier Lig'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen etap, Altice Arena'da başladı.

87 ülkeden 740 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonun ilk gün sabah seansında tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı, grubunda 26.26 puan topladı ve ilk sırayı alarak finale yükseldi.

Erkek Kata Milli Takımı, 2 Mayıs Pazar günü finalde Avrupa şampiyonu Fransa ile mücadele edecek.

Kadınlar katada yarı finale yükselen Dilara Bozan, yarı final grubunda 25.8 puanla Japon Hikaru Ono'nun gerisinde kaldı.

Dilara, pazar günü bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Kadınlar kumite 50 kiloda dünya sıralamasında zirvede yer alan ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantileyen Serap Özçelik Arapoğlu, üçüncü turda Fransız Alexandra Recchia'ya 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.

Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında yarın, erkekler kata, kadınlar takım kata, kadınlar kumite 61, 68, +68, erkekler kumite 84 ve +84 kiloda müsabakalar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 7 kadın, 14 erkek sporcuyla katıldığı organizasyonda, pazar günü finaller yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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