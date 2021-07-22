Son dakika haberleri! Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli'yi transfer etti

Son dakika haberleri! Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Kulübümüz Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda İtalyan futbolcunun uçakla Antalya Havalimanı'na gelişi, gittiği restoranda servis edilen spagetti yerine Antalya'nın ünlü lezzetleri köfte ile piyaz istemesi ve Türkçe olarak "Önce kırmızı-beyaz sonra köfte piyaz" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Ahmet Kural Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Antalyaspor, İtalyan futbolcu Andrea Poli'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 23:58:50. #1.15#

title