Son dakika haberi | Syntonym, 390 bin dolar yatırım aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Syntonym, 390 bin dolar yatırım aldı

Son dakika haberi | Syntonym, 390 bin dolar yatırım aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre "Sentetik Veri Anonimleştirme" teknolojisini geliştiren Syntonym, tohum yatırım turunda 390 bin dolar yatırım aldı.

"Sentetik Veri Anonimleştirme" teknolojisini geliştiren Syntonym, tohum yatırım turunda 390 bin dolar yatırım aldı.

Albaraka Türk'den yapılan açıklamaya göre, Albaraka genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, Albaraka Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, TT Ventures Yöneticileri Muhammed Özhan, Salim Yılmaz, Lima Ventures yöneticileri Ahmet Argun, Tolga Ekren ile ONX Capital Yöneticisi Onur Canlıtepe katıldı.

Apple, Facebook, Tesla gibi teknoloji devlerinin gizlilik (privacy) ihlalleriyle gündemden düşmediği son günlerde, gizlilik ve kullanıcı güvenini teknoloji tasarımının merkezinde konumlamış yüksek teknoloji geliştiricisi Syntonym, bir Türk Telekom iştiraki olan TT Ventures, Albaraka Portföy Yönetimi Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Lima Ventures'ın yanı sıra melek yatırımcılar Duran Cesur ve Onur Canlıtepe'nin de katıldığı turla tohum yatırımını aldı.

Geleneksel anonimleştirme tekniklerinin, kamera ve yüz tanıma teknolojilerinin yaygınlaşma hızı karşısında yetersiz kaldığını gözlemleyen Syntonym, resim ve videolardaki yüzleri, gerçek zamanlı olarak, hiç var olmamış sentetik yüzlerle değiştirerek geri döndürülemez bir şekilde anonimleştiriyor.

Syntonym, Sentetik Veri Anonimleştirme teknolojisinin, geleneksel yönetmenlerin aksine, baş ve bakış pozisyonu, yüz ifadeleri, yaş grubu ve cinsiyet gibi analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçiyor hem de elde edilen verilerin yapay zeka eğitimlerinde ve ileri veri analizlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk'ün girişimci dostu bir kurum olduğunu belirtti.

Utku, şunları kaydetti:

"Albaraka Türk olarak Türkiye'deki start up ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kurucuları arasında yer aldığımız Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun birçok yenilikçi start up'a yatırım yaptığını görüyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Start up'ların büyümesi ve gelişmesi için böyle çok paydaşlı yapıların çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bu ekosisteme yaptığımız katkıyla daha katma değerli ve yenilikçi ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz."

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise Türk Telekom olarak, sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Lima Ventures Yönetici Ortağı Ahmet Argun da, "Kişisel veri gizliliğinin ne kadar önemli olduğunu sürekli hatırladığımız zamanlardan geçiyoruz. Bununla birlikte veriye ulaşmanın, işleyebilmenin ve bu verilerle inovatif sistemler geliştirmenin de ne kadar önemli olduğu çok açık. Syntonym tam bu noktada Sentetik Veri Anonimleştirme teknolojisi ile bireyler için kişisel verilerin korunmasında öncü olurken, teknoloji şirketlerinin de anonimleşmiş veriye erişebilmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,47 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Deniz Akkaya Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Syntonym, 390 bin dolar yatırım aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:47:01. #1.16#

title