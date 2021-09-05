Son dakika haber! Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar
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Son dakika haber! Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar

Son dakika haber! Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Özel çocuklar, Yeni Malatyaspor'u ziyaret ettiler.

Özel çocuklar, Yeni Malatyaspor'u ziyaret ettiler. Çocuklar, futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar.

Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'a özel çocuklar velileri ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiler. Özel çocuklar, Yeni Malatyaspor Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek eğlenceli anlar yaşadılar. - MALATYA

Son dakika haber! Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar
Son dakika haber! Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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