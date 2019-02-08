Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerine 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 "sürekli işçi" alımı yapacaklarını duyurdu.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Bakan Kasapoğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00:00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 278'i engelli, 146'sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacak. Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin meslek kolları şöyle:
HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM OLACAK?
"Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım/ Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci."
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 ile 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.
Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizli görevlisi olarak işe alınacaklar.Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.
SÖZLÜ SINAV
Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhasebeci olarak işe alınacaklar sözlü sınava tabi tutulacaklar. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutularak işe alınacaklar.
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Tüm alımların müracaatlar tamamlandıktan sonra noter huzurunda kura ile belirlenmesi tüm gençler beklemektedir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yine torpil olacak torpilli olanlar listeye kendini yazmıştır şimdi. kura çekmek yalanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ah birde şu 10 aydır hala alımı süren 3200 antrenör ve uzman alımı bitseCevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi bir şey, en azından işi olmayan insanlar için iş kapısı olur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ya bir iş istiyooruz devlet güvencelli evdeki çoluk çocuğumuza mahçup olmamak için oda varya yok sınava gir yok iyi puan al devlet biaizimle eyleniiiiiiiiiiiii bide ekpss de atananlar tekrar sıava alınıyor tekrar tercih yapıyor bizde sürünüyoruz her defasında biz bu kadar erngelli aldık diye övünmeler çok ayıp yaşam koşullarımız içeller acısı özelde çalıştıranlar da piskolojik baskı zorunlu olmasa sizi çalıştırmayız çok onur kırıcıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır