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Mehmet Kasapoğlu, fahrettin koca, Galatasaray, Spor

Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarının ve liglerin ertelenmesine dair açıklamalarda bulundu. G.Saray-Beşiktaş derbisi dahil, hiçbir maçın ertelenmeyeceğini söyleyen Kasapoğlu, "Şu anda liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

11.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:16
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanması ile ilgili açıklamasının ardından, Türk futbol kamuoyunda gözler koronavirüs önlemleri çerçevesinde, hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanıp oynanmayacağına ve ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik çıkacak karara çevrildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin ertelenmesinin ve maçların seyircisiz oynanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

"NASIL PLANLANDIYSA ÖYLE DEVAM EDECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konu hakkında, "Liglerle ilgili sorular var şu an gündemimizde olan bir durum değil. Planlandığı gibi gidecek sezon. Kopenhag maçı var, hafta sonu maçlar var, aynı şekilde devam edecek. Bunun için bilgilendirme yapmaya devam edeceğim. Nasıl planlandıysa öyle gidecek, seyirci kısıtlaması gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil

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