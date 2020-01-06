Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi
Son dakika: Galatasaray, Saracchi'nin bu sezon 700 bin euro, önümüzdeki sezon da 1 milyon 350 bin euro alacağını açıkladı. Leipzig kulübüne ise 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.
Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
İŞTE SARACCHİ'NİN ALACAĞI ÜCRET
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."
Haber Videosu: Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi
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