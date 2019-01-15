Son Dakika! Galatasaray, Marcao'yu İçin Chaves'e 4 Milyon Euro Ödeyecek

Galatasaray, Marcao'nun bonservisi için kulübü Chaves'e 4 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne4.000.000 Eurotutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.