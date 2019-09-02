Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti!

02.09.2019 12:32

Galatasaray, Mario Lemina transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı takım, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Radamel Falcao ve Florin Andone'den sonra Mario Lemina'yı da transfer etti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FCile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Gabonlu orta saha oyuncusunun adı transfer döneminde Beşiktaş ile de anılıyordu.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 23 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.