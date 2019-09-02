Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti!

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın kiralanması için Southampton'la görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

02.09.2019 12:32
Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti!

Galatasaray, Mario Lemina transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı takım, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Radamel Falcao ve Florin Andone'den sonra Mario Lemina'yı da transfer etti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FCile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Gabonlu orta saha oyuncusunun adı transfer döneminde Beşiktaş ile de anılıyordu.

GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 23 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Galatasaray, Mario Lemina'yı transfer etti!
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YORUMLAR (11)

  • FULL ASLAN:
    Çok inatçı bir orta saha oyuncusu oyuna hiç küsmüyor yere düşse de hemen kalkıyor pasları kargocular gibi tam adrese teslim ediyor uçak gibi hızlı bizonları parçalayan Afrika aslanı gibi güçlü ayak bilekleri bir balerin gibi vücut çalımı desem bir break dansçısı gibi uzaktan şutları ise s400 gibi
    Cevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
  • CAPS:
    ŞAPKACI full aslan doğru söylemiş doğru meziyetler dizmiş aç YouTube''u 2 - 3 dakikalık video değil yarım saatlik bir videosu var kimi anlatmak istediğini anlarsın onyekuru ve rodriguez''in 5 gömlek üstü g Galatasaray''ın parası olsa da keşke bonservis bedeliyle alsa
    5 Yayından Kaldır
  • ŞAPKACI:
    NE DİYON OOLUM SEN? ADAMI SEN Mİ YARATTIN? NERDEN BU KADAR BİLGİ? BENCE ÇOK ABARTMIŞSIN. NE LAN BU İNSAN DEĞİLMİ?
    3 7 Yayından Kaldır
  • FULL ASLAN:
    Dünya futbol piyasası artık böyle oldu yüksek bonservis bedellerinden dolayı bunu bütün takımlar yapıyor ikinci el araba kiralar gibi futbolcu kiralıyorlar
    19 Yayından Kaldır
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