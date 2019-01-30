Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti

Son dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi transfer etti.

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, aradığı forveti Süper Ligde buldu. Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Transfer, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna da bildirildi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A. Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

BU SEZON 20 GOL ATTI

Senegalli oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında toplam 19 maça çıktı. Golcü oyuncu bu maçlarda 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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