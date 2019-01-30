Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
Son dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi transfer etti.
Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, aradığı forveti Süper Ligde buldu. Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Transfer, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna da bildirildi.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A. Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır"
BU SEZON 20 GOL ATTI
Senegalli oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında toplam 19 maça çıktı. Golcü oyuncu bu maçlarda 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.
YORUMLAR (45)
-
eren de kasımpaşada 1 numaraydıCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kaç € tlCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Muhtesem bir transfer en azinda super ligi taniyan bir futbolcu Faith Hocanin oyun sisteminede uyur genc yetenekli ve gelecege büyük bir yatirimdir bence GS yüzde elilik şampiyonluk sansini yüzde yetmislere cikardi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
boşu boşuna kıvrandılar gomisi satıp takımın en az 12 puanını heba ettilerCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
hayırly olsunCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır