Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıl, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Şener için yapılan açıklamada, "Şener Özbayraklı ile 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Toulouse ile 36 maç çıkan Jimmy Durmaz, 4 gol atıp 1 asist yaptı.

JİMMY DURMAZ İLK YIL 6 MİLYON LİRA ALACAK

İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz için yapılan açıklamada, ""Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 sabit transfer ücreti, 2021-2022: Net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Jimmy Durmaz için yapılan açıklama
Şener Özbayraklı için yapılan açıklama
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