Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, 2-0'lık galibiyetin rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenildi ancak deplasman golü avantajıyla tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray 21. dakikada Muğdat'la 1-0 öne geçti. İlk yarı da 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda ise 53. dakikada Emre Akbaba skora 2-0 getirdi. Galatasaray tam rahatladım derken Hatayspor fırtınası başladı. 59. ve 79. dakikada Gökhan Karadeniz'in golleriyle Hatayspor beraberliği yakaladı.
HATAYSPOR 3-2 ÖNE GEÇTİ
Baskısını arttıran Hatay ekibi Mirkan'la bir gol daha bularak öne geçti. 88. dakikada ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Selim Ilgaz'ın çizgiden yaptığı vuruşunda top İsmail Çipe'nin bacaklarının ardından filelere gitti. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu gole hükmetti.
Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.
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ümraniye zadelere ne oluyor galatasarayın yenilip tur atladığı maçta utanmadan gelip burada yorum yapa biliyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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MAÇI İZLEDİM AYNI İLK MAÇTAKİ GİBİ HAKEMLERİN YARDIMI OLDU BİZE GALATASARAYIMIZ BÖYLE ŞİKELERLE LOBİLERLE ŞAMPİYONLUK KUPALAR ALACAKSA LANET OLSUN DOSTUM ÖYLE KUPALARA HATAYSPORUN HAKKINI YEDİK YATACAK YERİMİZ YOK SÜPER LİGDEKİ TAKIMLARDAN SONRA PTT LİGİNDEKİ GARİBAN TAKIMLARA BAŞLADIK YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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TUPÇÜ ICAD OLDU İDDA BOZULDU DAHA COOOKK SUPRIZLER YASANIRCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Arkadaşlar Galatasaray ın bile bile her maç hakkı yeniyor, hakemler ve federasyon düşmanca ve adaletsizce kararlar veriyor. Sporun anlamı kalmıyor, bizi engellemeye çalışıyorlar, hak yiyorlar. Yazıklar olsun.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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hakemm macı katlettı ama fatıh terım o kalecıyı fenerbahceye trasfer etmesı lazımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır