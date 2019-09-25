Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini ise Ali Palabıyık yönetecek.

25.09.2019 17:13
Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak. Derbinin VAR hakemleri ise Koray Gençerler, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy olacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

6. haftanın bir diğer önemli maçı olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat, Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

İşte haftanın hakemleri:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • ULTRASLAN 34-FENER AĞLAMA:
    FENERBAHÇELİLER ŞİMDİDEN TWİTTER DA AĞLAMA YA BAŞLADI, CÜNEYT ÇAKIRLA ALAKALI. FENERLİLER HAKEMLE ALAKASI OLMADAN YENİLECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN ŞİMDİDEN HAKEM DİYE AĞLAMAYA VE ALGI OLUŞTURMAYA BAŞLADILAR. KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK SAMİ YENİ FENERE DAR EDECEZ, HESAP VAKTİ GS NİN ARKASINDAN ATIP TUTMANIN HESABI SORULACAK
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • PALABIYIK EYYAMCIDIR.:
    TS-BJK MAÇINA DA FB Lİ ALİ PALABIYIK I ATAMIŞLAR TRABZON A GEÇMİŞ OLSUN TRABZON DÜŞMANI, FB-TS MAÇININ VAR HAKEMİ PALABIYIK.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ÜRKEK MHK İSTİFA:
    MHK ACİZLİĞİNİ BİR KEZ DAHA İSPATLADI HER DERBİDE CÜNEYT ÇAKIR AKLA GELİYOR VE GENELDE DE ONU ATIYORLAR DERBİLERE. KARDEŞİM KORKMAYIN FIRAT AYDINUS U, HÜSEYİN GÖÇEK İ VERİN GS STADINA.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.