Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
Son dakika! Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2+3 yıllığına uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
YILDA 18 MİLYON LİRA
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret,18.000.000-TL (onsekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."
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bir günde 2083 lira kazanıyor askeri ücret adaletCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ben taraftar olarak sahada oynanan oyuna ve başarıya bakarım. Hocanın ne kadar kazandığı ve sözleşmesi beni ilgilendirmez. Takımdan ayrılırsa haber yapılır.Parası olan var olmayan var. Yapmayın böyle haberler kardeşim!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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