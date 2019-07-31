Son dakika! Galatasaray Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Son dakika! Galatasaray, Emre Mor transferini KAP'a resmen bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, oyuncu Emre Mor ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Celta Vigo oyuncusu Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP'A yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla 10 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Transfer hakkında gün içinde açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Birazdan KAP'a açıklama yapacağız" demişti. Albayrak, Diagne konusunda gelişme olmadığını söylerken Falcao transferi hakkında ise konuşmamıştı.

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