Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru, bileğinde ağrı hissettiği için bugünkü antrenmanı yarıda bıraktı. Nijeryalı yıldız, öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce'yle görüştü.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinden önce basına açık olarak yapılan antrenmana Henry Onyekuru devam edemedi.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Onyekuru, Fatih Terim ve Yener İnce ile yaptığı görüşmenin ardından tedbir amacıyla antrenmanı yarıda bırakarak soyunma odasına gitti.

KONTROLLERDEN SONRA DURUMU NETLİK KAZANACAK

Antrenmanın ardından tedavisine başlanacak olan Henry Onyekuru'nun durumunun kısa bir süre içerisinde yapılacak olan kontrollerin ardından açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'da sakatlanan Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmanda da yer almadı. Tedavisine devam edilen Adem Büyük'ün Beşiktaş maçında görev almasının oldukça zor olduğu iifade edildi.