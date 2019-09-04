Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Devler Ligi kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu:
Kaleci: Muslera, Okan
Savunma: Mariano, Luyindama, Nagatomo, Marcao, Şener, Ömer
Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Forvet: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor
İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın fikstürü şu şekilde:
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray