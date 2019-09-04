Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Devler Ligi kadrosuna alınmadı.

04.09.2019 17:08
Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu:

Kaleci: Muslera, Okan

Savunma: Mariano, Luyindama, Nagatomo, Marcao, Şener, Ömer

Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Forvet: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın fikstürü şu şekilde:

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray

Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!
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YORUMLAR (20)

  • 22 KİŞİ HAVA PEŞİNDE:
    bana soracak olursanız hava peşinde koşmak tek başına saçmalık gerisine gelince 1 2 zayıf fıdbolcu olsun e yenildiği zaman onları suçlamak için bu guruptan üçüncü çiksın en son maçı fıransada takla ata ata gelsinler
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  • SON BULMASI ÇOK YAKIN:
    eskiden gilatyatörler arenada ölesiye dövüşürdüler ve millet coşkuyla zefkle izlerdi tıpkı şuandaki fıdbol oyunları gibi zamanla insanlar saçma olduğunu anlıyacaklar bi fıdbolcu dunya para alsın sen yemek paranı bilete ver yada formaya ver giyecek donu yok gider forma alır sabah erken işe gitcek ama akşam geç saatlere kadar maç izler açlıktan azı kokar gider sonkuruşunu iddaya verir şöyle azıcık geriye dönüp baksa nakadar saçma bir iş yaptıklarını anlarlar ama tüm sorun geriye dönüp bakmamaları
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  • ALPER:
    Selçuk yerine başka birisi seçilse daha faydalı olurdu zamanında evet çok iyiydi selçuk ama simdi sadece takımı yavaşlatıyor başka birşey yaptığı yok
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  • .:
    SELÇUK KİM , ŞENER KİM ? BU ADAMLARIN YERİNE LİNNES , JİMMY YADA TAYLAN ALINABİLİRDİ . BU YAŞI GEÇMİŞ SAHADA BOŞ İŞLER YAPAN FUTBOLCULARDAN SIKILDIK ARTIK .
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