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Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un golü Boldrin'den gelirken Galatasaray'ın golünü Emre Akbaba kaydetti.

15.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:38
Son Dakika: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Ziraat son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor'un golünü 38. dakikada Boldrin kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 39. dakikada 'dan geldi. 90+2. dakikada Emre Mor'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Mücadelenin rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat20:30'da oynanacak.

LİNNES İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

YENİ TRANSFER GARMASH SAHADA

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı. Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal da ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev verdi. Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Ukranyalı Denys Garmash da ilk 11'de şans buldu.


Haber Videosu

: Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
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HABER YORUMLARI (8)

  • SAZAN SARMALI 0101...:
    FUTBOL ÇALIŞTAYI KULUP BAŞKANLARI İLE DEĞİL HAKEMLERLE YAPILSA DAHA IYI OLURDU.HAKEMLER İÇİN BU SEZON ZORLU GEÇECEK.
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  • KSK Lİ MESUT:
    Şimdi bu sayfa conconların ağlama duvarı olur. Helal olsun şu paratöre, conconları iyi kandırıyo. bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları takılıyo işte. Neyse atlarlar şimdi bu yoruma da kamiller....
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  • ŞEMSETTİN SUNGUR:
    A spor yorumcuları üzerlerindeki formayı çıkarmalı ondan sonra yorum yapmalı , hakemin futbolu bilmediğini söylüyor. Maşallah kendi çok iyi biliyor .
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  • YORUMCU:
    Evet doğrucu arkdaslar hadi dürüst olun hem penaltı hem gol verilmedi sizce neden bekliyoruz geçen yıl iki hakem hakemlikten atıldı buna şimdi madalya takacaklar bu hakemler hepsi talimat alıyor
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  • ZORLU:
    Terim Zorlu olacağını söylemişti. Fbeş berabere kalınca tff mhk üzüldü. Hakem net penaltıyı veremedi "zorlu" pozisyonda. Net golü zorlu"ya zorlu"ya faul verip iptal ettiker.
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