Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok

24.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:14

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte kamera karşısına geçti. Cengiz, "Bu toplantının bir tek amacı var, 28 Ağustos Aralık Antalyaspor maçından bugüne en az her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz, eski bir futbolcumuz hakkında oluşan polemikler, camiada bir ayrışma, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı yapma kararı aldık. Camianın kenetlenmesi ve sonsuza dek sürecek şampiyonluk yürüyüşleri için yapmayı düşündük." dedi.

"BİZDE TRANSFER BÖYLE"

Cengiz, "Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum 'Bu futbolcu gündemimizde yok ev bize intikal eden resmi bir istek yok' dedim. Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır, transfer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler ve sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde onaylar ve iş finalde bana gelir. Bizde transfer böyle." diye konuştu.

"ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Başkan, "Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik, Arda Turan'a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız. 'Camia ve taraftar ne diyor?' buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray'da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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