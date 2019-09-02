Galatasaray Andone'yi resmen açıkladı
Galatasaray, Florin Andone'yi 700 bin euroya kiraladığını KAP'a bildirdi. Rumen oyuncu yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.
Galatasaray, Florin Andone'nin Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Rumen golcü, 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."