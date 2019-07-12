Fernando, 4,5 milyon euroya Sevilla'ya transfer oldu

Galatasaray, Fernando Reges'in 4,5 milyon euroya Sevilla'ya transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D.ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."

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YORUMLAR (1)

  • MÜSLÜM:
    orta sahamızın en önemli ve en teknik oyuncumuz gitti ama fatih hocanın bir bildiği vardır ona güveniyorum
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