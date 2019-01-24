Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasından Elendi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
MARTİN SKRTEL KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşmanın 64. dakikasında Martin Skrtel, rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Slovak oyuncu, hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
MİCHAEL FREY SAKATLANDI
Öte yandan karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Michael Frey, yerini Nabil Dirar'a bıraktı. İsviçreli oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
YORUMLAR (110)
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beter ol fenev. . !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞU FENEV DE OLMASA FUTBOLDAN HİÇ ZEVK ALMAYACAĞIM. . !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİKECİ FENEV İNŞALLAH PTT 1. LİGE DÜŞER. . !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aziz yıldırım''ın lanet var! (servetini hayatını adamıştı fenere 1 kalemde sildiler. . . )Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beter ol fener beterrrrr. Sürünesin onsallah fenerrrrrCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır