Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasından Elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

MARTİN SKRTEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 64. dakikasında Martin Skrtel, rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Slovak oyuncu, hafta sonu oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

MİCHAEL FREY SAKATLANDI

Öte yandan karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlanan Michael Frey, yerini Nabil Dirar'a bıraktı. İsviçreli oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.