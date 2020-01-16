: Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor

16.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:12

Fenerbahçe, sol bek Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, TFF'ye takım harcama limiti konusunda itirazda bulunmuştu.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.

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