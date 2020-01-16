Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor
Fenerbahçe, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertli takım, imza için Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit kararını bekliyor.
Fenerbahçe, sol bek Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, TFF'ye takım harcama limiti konusunda itirazda bulunmuştu.
BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI
İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.
Haber Videosu: Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor
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bu nihat demedimi bizim 1, 5 milyon cemaat taraftarımız var diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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TFF LİSANS KULUBU EGER FB NİN HARCAMA LİMİTİNİ YUKSELTİRSE FUTBOLA BUYUK DARBE VURMUŞ OLUR 17 KULUBU YOK HUKMUNDE SAYARLARSA TFF NİN TOPLUCA İSTİFASI DEMEKTİR.HALİ HAZIRDA BJK VE DİĞER KULUPLER TRANSFER YAPAMIYORLAR.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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kesinlikle yükseltecek kesinlikle ama öyle olmayacak başka bir kulp bulunacak1 2 Yayından Kaldır
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Ama bizim uefa kupamiz var looCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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nihatın oğlu içeri girdi size pek zaman ayıracakmış gibi durmuyor fenerasyon :DCevap Yaz 12 22 Yayından Kaldır
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nihatın oğlu neden içeride2 Yayından Kaldır