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Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor

Fenerbahçe, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertli takım, imza için Türkiye Futbol Federasyonu'nun limit kararını bekliyor.

16.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:12

, sol bek Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe, TFF'ye takım harcama limiti konusunda itirazda bulunmuştu.

BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI

İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Fenerbahçe Rodriguez transferini bitirdi, TFF'nin kararını bekliyor
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HABER YORUMLARI (6)

  • SAZAN SARMALI...:
    TFF LİSANS KULUBU EGER FB NİN HARCAMA LİMİTİNİ YUKSELTİRSE FUTBOLA BUYUK DARBE VURMUŞ OLUR 17 KULUBU YOK HUKMUNDE SAYARLARSA TFF NİN TOPLUCA İSTİFASI DEMEKTİR.HALİ HAZIRDA BJK VE DİĞER KULUPLER TRANSFER YAPAMIYORLAR.
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  • 1234:
    kesinlikle yükseltecek kesinlikle ama öyle olmayacak başka bir kulp bulunacak
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