Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu 10 numaralı formayı giyecek.

İşte Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

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