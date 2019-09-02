Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

02.09.2019 19:29
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Marsilya'nın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'yu 6 milyon euroya transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!
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YORUMLAR (5)

  • GURBETCİ:
    bundan bir Alex degil yarim Alex olmaz Adam ayakda uyuor bir falcaonun dinamikligime dikkat edin bide gustinin? aradaki farki görmeyen maldan anlamaz futboldan anlamaz fenerde selcuk vardi düs es göz 20 sene fenerde kaldi bir ali samiyende 1 golü var al sana aynisi
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  • ALİ AGA:
    Milletten topladıklarınızı sağa sola saçmayın ali koç. Bu günlerin yarınınıda düşünün
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