Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmen açıkladı!

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar gibi oyuncularından sonra bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Al İttihad forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues resmen sarı lacivertli takıma transfer oldu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece 02.00'de gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz."

11 MAÇTA 1 GOL ATTI

Geçen sezonu Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında tamamlayan Garry Rodrigues, 11 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı göstermişti.

TWITTER HESABINDAN DA PAYLAŞILDI

Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini resmi Twitter hesabından da bir videoyla duyurdu.