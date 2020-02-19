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Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

19.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:04
Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

VAR HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.


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: Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
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HABER YORUMLARI (21)

  • DEDEKTİF:
    Daha geçen hafta hakemin vermediği penaltı sayesinde maç kazanmış takımın taraftarı hakemden korkuyor,sizin her şampiyonluğunuzda hakem desteği var bunu gs taraftarından başka herkes biliyor
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  • TABİ TABİ:
    Galatasaray, Halil Umut Meler''in düdük çaldığı 12 maçta yenilgi almazken, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan yenik ayrıldı. Yorum yapıpta ağlayan galatasaraylılar neyin tatavasında acaba?
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  • ALEX:
    Her şampiyonluğu hakemler sayesinde olan geysaray bu hakemi ayatamayınca ciyaklamaya başladılar
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  • ÖÖÖJJÖÖÖ:
    ufak tefek takımlara yenilirler ama birbirlerine aslan kesilirler. . . benim saf taraftarımda bu oyunları yer. .
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