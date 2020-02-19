Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
VAR HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Haber Videosu: Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
-
Daha geçen hafta hakemin vermediği penaltı sayesinde maç kazanmış takımın taraftarı hakemden korkuyor,sizin her şampiyonluğunuzda hakem desteği var bunu gs taraftarından başka herkes biliyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Galatasaray, Halil Umut Meler''in düdük çaldığı 12 maçta yenilgi almazken, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan yenik ayrıldı. Yorum yapıpta ağlayan galatasaraylılar neyin tatavasında acaba?Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
-
Bu maç şimdiden şikebahçenin..tetikçiler iş başında.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Her şampiyonluğu hakemler sayesinde olan geysaray bu hakemi ayatamayınca ciyaklamaya başladılarCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
-
ufak tefek takımlara yenilirler ama birbirlerine aslan kesilirler. . . benim saf taraftarımda bu oyunları yer. .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
valla bu ülkede idda da dehşet paralar dönüyor5 Yayından Kaldır
-
federasyon iş başında maçı şikebahçeye verdiler başlamadanCevap Yaz 13 16 Yayından Kaldır
-
BEN FANATİK Bİ GS TARAFTARIYIM BANA YAZDIĞIN CVP YANLIŞ1 Yayından Kaldır
-
Bu ülkede şike ile şampiyon olan tek takım geysaraydır6 7 Yayından Kaldır
-
bu lavuk fb li kesin maçı onlara verecekCevap Yaz 11 14 Yayından Kaldır