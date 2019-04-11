Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek

Süper Ligin 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Haftanın diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

YARIN:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 NİSAN PAZAR:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (63)

  • SERDAR:
    HKEMLERIN ISMINI YAYINLAMAYIN SIKE OLABILIR BU COK YANLIS ADAMLARA PARA YEDIREN OLUR ISIMLERI SAKLI TUTMANIZ GEREKIR BIRAZ AKILLI OLALIM GENELLIKLE AZIZ YILDIRIM YAPAR BU ISLERI
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ......:
    Şikebahcenin tarihindeki en buyuk basarisi gs kendi evinde yenilmemek adamlar ligden dusersekde gs yensek yeter diyor
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
    AHMET YİLMAZ: fenerbahceyi yenemediginiz icinde uhte kalmış belli.sike dedin ya,sana tavsiyem cincon aynaya baksin.abladin sen demek istediğimi.
    1 1 Yayından Kaldır
  • ŞAPKACI:
    BU YIL NASIL İMAMOĞLU BELEDİYEYİ KAZANDI, BİZDE FENERİ YENECEĞİZ VE MAZBATAMIZI BU DEFA ALACAĞIZ.
    Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
Tüm 63 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.