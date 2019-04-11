Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek
Süper Ligin 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Haftanın diğer önemli maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
YARIN:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 NİSAN PAZAR:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
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HKEMLERIN ISMINI YAYINLAMAYIN SIKE OLABILIR BU COK YANLIS ADAMLARA PARA YEDIREN OLUR ISIMLERI SAKLI TUTMANIZ GEREKIR BIRAZ AKILLI OLALIM GENELLIKLE AZIZ YILDIRIM YAPAR BU ISLERICevap Yaz Yayından Kaldır
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Palabiyik yerine ali koc yonetse hakem olarak maçı daha tarafsız yonetirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şikebahcenin tarihindeki en buyuk basarisi gs kendi evinde yenilmemek adamlar ligden dusersekde gs yensek yeter diyorCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırAHMET YİLMAZ: fenerbahceyi yenemediginiz icinde uhte kalmış belli.sike dedin ya,sana tavsiyem cincon aynaya baksin.abladin sen demek istediğimi.1 1 Yayından Kaldır
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BU YIL NASIL İMAMOĞLU BELEDİYEYİ KAZANDI, BİZDE FENERİ YENECEĞİZ VE MAZBATAMIZI BU DEFA ALACAĞIZ.Cevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır