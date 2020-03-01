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Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Son dakika: Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hoca son olarak Trabzonspor ile oynanan kupa maçında Fenerbahçe yedek kulübesinde yer alacak.

01.03.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:35
Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir. Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

"FENERBAHÇELİLİĞİNİ KENDİ KİŞİSEL MENFAATLERİNDEN ÜSTÜNDE TUTMUŞTUR"

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."


Haber Videosu

: Son Dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
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