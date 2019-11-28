Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı

28.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:29

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi twitter hesabından yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.

Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verilen paylaşıma, sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.