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Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı

Fenerbahçe futbol kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sakatlığı biten Vedat Muriqi'nin takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

28.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:29
Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı

, Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi twitter hesabından yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.

Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verilen paylaşıma, sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu: Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
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