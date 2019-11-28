Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
Fenerbahçe futbol kulübü, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla, sakatlığı biten Vedat Muriqi'nin takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
28.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:29
Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi twitter hesabından yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.
Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verilen paylaşıma, sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.
Kaynak: Hürriyet
Haber Videosu: Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
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