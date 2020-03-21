Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son dakika: Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."