Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son dakika: Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandı.
21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:54
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."