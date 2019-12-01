Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çifte standart VAR

01.12.2019 00:01 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:14

Süper Lig'in 13. haftasında iki kez geriye düştüğü Göztepe deplasmanında 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, dış sahadaki son 3 maçında galip gelemedi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı Andre Castro ve Serdar Aziz'in golleriyle 1-1 eşitlikle biten müsabakada 63. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Göztepe, 68. dakikada Garry Rodrigues'in golüne engel olamadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

"ÇİFTE STANDART VAR"

Fenerbahçe Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Göztepe maçında verilen penaltı tekrarını eleştirdi. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında, rakip kaleci Farnolle'ün penaltıda ileri çıktığı anı paylaşan sarı-lacivertliler, "Bir takım, 6 gün, 2 farklı karar. Çifte standart VAR" mesajını gönderdi. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.