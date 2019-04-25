Fenerbahçe Beko, Üst Üste 5. Kez Fınal Four'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-82 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve Fınal Four'a yükseldi. Sarı-lacivertli takım üst üste 5. kez Fınal Four'a yükselerek taraftarını sevindirdi. Zeljko Obradovic, koçluk kariyerinde 18. kez Final-Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 25 sayı, 4 asist, 1 ribaund ile oynayan Bobby Dixon, maçın yıldızı oldu.

RAKİP YA EFES YA DA BARCELONA

Fenerbahçe Beko'nun Fınal Four'daki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.