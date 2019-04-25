Fenerbahçe Beko, Üst Üste 5. Kez Fınal Four'a Yükseldi
Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yenerek seride durumu 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Liginde üst üste 5. kez Fınal Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-82 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve Fınal Four'a yükseldi. Sarı-lacivertli takım üst üste 5. kez Fınal Four'a yükselerek taraftarını sevindirdi. Zeljko Obradovic, koçluk kariyerinde 18. kez Final-Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 25 sayı, 4 asist, 1 ribaund ile oynayan Bobby Dixon, maçın yıldızı oldu.
RAKİP YA EFES YA DA BARCELONA
Fenerbahçe Beko'nun Fınal Four'daki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.
YORUMLAR (22)
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ali koc un tek dogrusu aziz yildirimin basket takimi ve hocasi ile devam etmesiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tebrik ederim. Cok az kaldi. Basketbol futbolun önüne gececek. Futbolcularin tümü simarik. Basketbolda Atanin istedigi arzuladigi gibi sporcular var.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Futbol subesini kapatin ! Dürümcüler neredeCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırHU: Valla doğru fener ol a para yatırdım umarım futbolculara gitmez basketçilere helal olsun1 Yayından Kaldır
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Bir Galatasaraylı olarak hellal olsun diyorum Fenerbahçeme,rabbim yolunuzu açık etsin,darısı Anadolu EfeseCevap Yaz 17 Yayından Kaldır