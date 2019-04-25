Fenerbahçe Beko, Üst Üste 5. Kez Fınal Four'a Yükseldi

Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yenerek seride durumu 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Liginde üst üste 5. kez Fınal Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-82 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve Fınal Four'a yükseldi. Sarı-lacivertli takım üst üste 5. kez Fınal Four'a yükselerek taraftarını sevindirdi. Zeljko Obradovic, koçluk kariyerinde 18. kez Final-Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 25 sayı, 4 asist, 1 ribaund ile oynayan Bobby Dixon, maçın yıldızı oldu.

RAKİP YA EFES YA DA BARCELONA

Fenerbahçe Beko'nun Fınal Four'daki rakibi Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.

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YORUMLAR (22)

  • AYKUT VE TAMİNİNA YAZİK ETTİ:
    ali koc un tek dogrusu aziz yildirimin basket takimi ve hocasi ile devam etmesi
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  • MEMLEKETİM:
    Tebrik ederim. Cok az kaldi. Basketbol futbolun önüne gececek. Futbolcularin tümü simarik. Basketbolda Atanin istedigi arzuladigi gibi sporcular var.
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  • KARACA MEHMET:
    Bir Galatasaraylı olarak hellal olsun diyorum Fenerbahçeme,rabbim yolunuzu açık etsin,darısı Anadolu Efese
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