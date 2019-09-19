Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

19.09.2019 11:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Fatih Terim, MHK Başkanı ve Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Koç, dün MHK Başkanı Zekeriya Alp'in "Alanyaspor maçında kural hatası yok" sözlerine cevap verirken, Galatasaray ve Fatih Terim için de sert ifadeler kullanmıştı.

Ali Koç'un özellikle Fatih Terim için, "Bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz" sözleri dikkat çekmişti.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklama;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Koç, dün yaptığı açıklamada "Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor" demişti.